Câmeras flagram homem agredindo mulher grávida em marmoraria de Goiânia (GO) A vítima é esposa do proprietário da loja

Em Goiânia (GO), câmeras flagraram o momento em que um homem agrediu uma mulher grávida dentro de uma marmoraria e na saída, quase a atropelou. A vítima é Ana Clara, esposa do proprietário da loja. Segundo o dono, o homem é marido de uma arquiteta que teria ido com o marido até o local cobrar uma comissão por ela ter indicado uma cliente. Como o dono da loja havia falado que só iria pagar essa comissão após o fim da obra, o casal não aceitou e foi tirar satisfações pessoalmente. O caso foi parar na delegacia e é investigado pela Polícia Civil.