Carros arrastados, delegacia inundada e mortes: chuva provoca estragos no Sudeste do país

O Cidade Alerta deste sábado (23) começou com imagens impressionantes do caos gerado pelos temporais no país, especialmente na região Sudeste. No Rio de Janeiro, subiu para oito o número de mortes em decorrência das tempestades. Também no Rio, uma delegacia foi inundada. Já no Espírito Santos, carros e até um caminhão do Corpo de Bombeiros foram arrastados pela enxurrada.