Casal é assassinado enquanto dormia; polícia prendeu suspeito e sua namorada

A Justiça decretou a prisão preventiva de Washington e Ketlin, suspeitos de assassinarem outro casal, Jimmy e Caroline. As vítimas foram encontradas nuas, enroladas em um cobertor, e com cortes no pescoço. Os corpos estavam em uma casa em Birigui (SP). O suspeito tentou, a todo momento, convencer a polícia de que agiu sozinho; apesar disso, a investigação concluiu que Washington teve a ajuda de Ketlin. Segundo o suspeito, o crime foi cometido porque Jimmy teria tentado estuprar Ketlin.