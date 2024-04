Casal que chefiava facção é preso em comunidade do Rio de Janeiro

Alto contraste

Foi preso um dos casais mais perigosos do país. A dupla era procurada há meses e foi encontrada escondida em uma comunidade. Na delegacia, eles hostilizaram a equipe do Cidade Alerta. Quando a polícia invadiu a comunidade, foi recebida com tiros por uma rede de criminosos que tentaram defender o casal. Eles respondem por mais de 30 homicídios e seriam os chefes do tráfico em Minas Gerais. Procurados pela polícia em todo estado mineiro, teriam ido para o Rio de Janeiro e estariam organizando a venda de drogas neste novo ponto.