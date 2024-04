Alto contraste

Em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), um casal foi preso por sequestrar um bebê de apenas 3 meses e matar a mãe dele. No momento da prisão, o homem de 25 anos e a mulher de 47 estavam com a criança, chegando até a dizer que o filho era deles. O bebê foi resgatado pela polícia e entregue ao pai e avós maternos.