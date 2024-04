Caso Amanda: vídeo exclusivo mostra os últimos momentos antes do desaparecimento da mulher

Alto contraste

A polícia deve ouvir hoje (14) o dono do carro da jovem desaparecida e também a babá dos filhos dela. Havia um problema na documentação do veículo, que foi incendiado e abandonado às margens da rodovia Via Parque, na zona leste de São Paulo. Uma nova perícia foi feita por papiloscopistas do DHPP. Os agentes tentam encontrar qualquer digital no carro, que estava sem as placas. Amanda está desaparecida desde terça-feira passada, após deixar os filhos de 5 e 10 anos com a babá. Segundo a mãe, ela não avisou para onde iria, mas disse às crianças que voltaria para levá-las para comer um lanche.