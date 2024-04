Caso Ana Carine: colegas de escola fazem homenagem à menina

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Colegas de escola de Ana Carine, morta e encontrada dentro de um carro, fizeram uma homenagem à menina. Os alunos se reuniram no pátio do colégio usando roupas brancas e segurando folhas de papel em branco. Cartazes com palavras à vítima também foram colados pela escola. A Polícia Civil do Ceará segue ouvindo depoimentos para tentar esclarecer o crime.