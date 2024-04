Caso Ana Carine: polícia prende avó suspeita de matar menina de 6 anos

Alto contraste

A Polícia Civil do Ceará prendeu a avó e apreendeu o primo de Ana Carine, de 6 anos, encontrada morta dentro de um carro no último dia 14 de março. Os dois são apontados como suspeitos de envolvimento no crime. A mulher de 56 anos era tia-avó da garota, mas a considerava como neta e cuidava dela. A garota sumiu após sair para acompanhar a avó no médico. Durante a madrugada, a avó disse ter tido um "pressentimento" e apontou o carro onde o corpo acabou sendo achado. Havia sinais de violência sexual.