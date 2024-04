Caso bebê Henry: família aponta contradições nas informações dadas pela mãe da criança

Alto contraste

A família paterna do bebê Henry, de sete meses, encontrado morto dentro do aquário da casa onde vivia com a mãe, falou pela primeira vez sobre o caso que chocou Sorocaba, no interior de São Paulo. Eles apontam contradições nas informações passadas por Kailane, a mãe de Henry, que estava em casa quando o bebê foi achado dentro do aquário. Ela foi presa no mesmo dia, mas solta depois da audiência de custódia. Kailane alegou que dormiu no sofá e que não sabe o que pode ter acontecido. Ela já tinha sido denunciada ao conselho tutelar por supostos maus tratos à criança. A polícia aguarda os laudos do corpo do bebê para identificar a causa da morte.