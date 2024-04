Caso Cida do mel: dona de bar é assassinada e patrimônio milionário pode ser motivo

Alto contraste

Muito conhecida na cidade de Potim, no interior de São Paulo, Cida do mel foi executada na frente do bar do qual era dona. A mulher estava conversando com uma amiga quando dois criminosos em uma moto passaram atirando. O alvo era Cida; somente ela foi ferida e não resistiu aos ferimentos. Amigos acreditam que o crime pode ter sido encomendado, já que Cida tinha um patrimônio de mais de 1 milhão de reais, o que pode ter despertado interesse de alguém.