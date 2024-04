Caso Elda: técnica de enfermagem é encontrada morta dentro de casa; ex-namorado é suspeito

Alto contraste

Uma mãe encontrou a filha sem vida dentro do próprio quarto em Lorena, interior de São Paulo. Antes do crime, uma amiga chegou a avisar Elda que o ex-namorado estava atrás dela. Horas depois, Elda foi morta com sinais de agressão e asfixia. A jovem morava nos fundos da casa da mãe e a polícia procura por Luiz Guilherme, suspeito do crime. O casal tinha se separado há cerca de quatro meses e o ex, que é pai da filha mais nova da vítima, não se conformava com o término.