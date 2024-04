Caso Gabriela: celulares dos três envolvidos no sumiço da jovem grávida estavam no mesmo lugar Além disso, a polícia também descobriu que Gabriela fez um exame de sangue acompanhada de um homem

A polícia tem novidades sobre o desaparecimento de Gabriela, jovem de 19 anos que desapareceu. Segundo as investigações, a jovem, que estava grávida de um mês, teria se envolvido com um homem casado e que tinha uma amante. No dia do desaparecimento, os celulares dos três envolvidos estariam no mesmo lugar. Outra descoberta é que esse homem teria levado Gabriela para fazer o exame de sangue que comprovou a gravidez. O caso vem de Jaú, no interior de São Paulo.