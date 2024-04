Caso Geremias: Bacci e Dr. Guastelli observam entrevista dada pelo tio da criança

Alto contraste

O Cidade Alerta conversou ao vivo com o doutor Roberto Guastelli sobre o caso do menino Geremias, de 6 anos, que foi encontrado morto na casa do tio, Isaac. O pai de criação do menino foi preso hoje (31). Luiz Bacci e o doutor Guastelli observaram a entrevista dada por Isaac antes da reviravolta no caso.