Caso Geremias: pai de criação do menino, que chorou em entrevista, é preso Jovem criança de 6 anos foi encontrada morta na casa do tio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O pai de criação e tio do menino Geremias, que chorou enquanto pedia ajuda em entrevista, foi preso hoje (31). Geremias, de 6 anos, foi encontrado morto em um terreno nos fundos da casa do tio, onde morava com ele e a avó. O pai da criança é desconhecido por todos da família.