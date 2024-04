Caso Geremias: pai de criação e padrasto do menino são presos O repórter Bernardo Armani acompanha o caso e traz as novas informações

Isaac, pai de criação de Geremias, e o companheiro dele, Leonardo, estão presos sob suspeita da morte do menino de 6 anos. O repórter Bernardo Armani acompanha o caso e traz as novas informações. Nesta quinta (1º), uma mulher e o marido, flagrados em uma câmera de segurança, também foram ouvidos pela polícia, que descarta a participação do casal no assassinato. A motivação do crime ainda é um grande mistério.