Caso Jhonata: mãe do desaparecido fala após ser acusada de denunciar o filho para o tribunal do crime O jovem foi acusado de abusar da irmã dele, uma menina de 8 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta teve acesso às últimas imagens de Jhonata antes de ele sumir, provavelmente após ter sido levado para o "tribunal do crime". A mãe do rapaz de 19 anos decidiu dar entrevista após assistir a primeira reportagem, na qual foi acusada pelo ex-marido de ter denunciado o filho para a maior facção do país. Em maio do ano passado Jhonata foi acusado de abusar da irmã dele, uma menina de 8 anos.