Caso Rhavi: mãe do bebê que morreu com suspeita de maus-tratos rebate acusações

A mãe do bebê Rhavi, de 1 ano e 9 meses, fala pela primeira vez depois da morte do filho. A criança foi levada ao hospital com lesão na cabeça que pode ter sido causada por maus tratos. Rhavi morreu 20 dias depois, na cidade de Leme, no interior paulista. O pai e a madrasta de Rhavi acusam a mãe e o padrasto por terem causado não só essa lesão, mas também outros ferimentos anteriores na criança. Raíssa, a mãe, quebra o silêncio e nega qualquer tipo de agressão da parte dela, mas confessa ter acobertado ferimentos anteriores que podem ter sido causados pelo padrasto Wesley.