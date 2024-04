Caso Tia Santina: após ter mentido para Bacci, dona de clínica revela que a idosa morreu

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após a última reportagem do Cidade Alerta, a Polícia Civil foi até um endereço da Érika para cumprir um mandado de busca e apreensão. Quando as equipes chegaram a dona da clínica clandestina em Juquitiba revelou: "a idosa morreu nos meus braços e eu a enterrei em uma área de mata". Nossa equipe foi até o local indicado pela mulher acompanhado de policiais e bombeiros, e após buscas, os agentes localizaram uma ossada. Agora, os exames vão apontar se é mesmo da tia Santina. Em áudios enviados para a nossa produção, Érika continuou negando envolvimento no sumiço de idosa. Além disso, ela alegou que a repercussão do caso a estava prejudicando.