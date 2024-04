Cerco fechado: integrantes do PCC são presos em Guarujá, litoral de São Paulo A dupla foi identificada após uma troca de tiros com a polícia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Integrantes do PCC foram presos hoje (21), em Guarujá. Policiais civis desceram a serra rumo ao litoral de São Paulo. De acordo com o delegado que está à frente das investigações, os criminosos foram detidos enquanto estava dormindo. A dupla foi identificada após uma troca de tiros no início do ano, também na cidade litorânea. Os agentes estiveram no Morro dos Macacos. Um outro criminoso, especializado em roubar carros também foi detido. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão.