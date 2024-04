Chefão do PCC envolvido na execução de policial é preso no litoral paulista O Cidade Alerta conversou com exclusividade com a viúva do policial

Aleksander dos Santos, de 28 anos, conhecido no mundo do crime como "caixa", chefão do PCC em Santos, no litoral de São Paulo, foi preso em Cubatão. O criminoso teria participado da execução de Marcelo Cassola, chefe do setor de identificação da Polícia Civil. Além dele, outros três suspeitos já foram detidos. O Cidade Alerta conversou com exclusividade com a viúva de Cassola. Ela conta que um mês antes da execução do marido, ele disse para ela que estava em uma lista da morte do PCC.