Chefe de facção é alvo da Polícia Civil no Piauí; seis pessoas foram detidas De acordo com o delegado, o traficante está foragido

Chefe de facção é alvo da Polícia Civil em Teresina no Piauí. Agentes do Denarc estiveram em uma mansão que seria do criminoso identificado como Igor "gordão". De acordo com o delegado, o traficante está foragido. Entre os itens apreendidos há armas, joias e mais de r$ 1 milhão em bens como sítios de luxo, imóveis e veículos de alto padrão. Seis pessoas foram detidas e alguns presos são envolvidos com facção criminosa e a outros são envolvidos com homicídios e assaltos à mão armada.