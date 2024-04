Chefe do tráfico que comandou roubo no Paraguai é preso em floresta Brasileiro Fábio Schultz, o "Gordinho", teria arquitetado um roubo a cambistas em Ciudad del Leste

O brasileiro Fábio Schultz, conhecido como "Gordinho", foi preso em uma floresta no Paraguai. Gordinho seria o chefão do PCC que comandou um roubo a cambistas em Ciudad del Leste, no Paraguai. Ele teria alugado o espaço comercial onde era o ponto de partida do túnel para a passagem dos comparsas, além de ter planejado e executado o roubo. A polícia chegou até o criminoso após uma denúncia de que ele e outros brasileiros estavam em uma floresta na região de Capitán Bado, no Paraguai.