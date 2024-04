Ciúme doentio? Mulher é atropelada e morta pelo marido em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi preso após atropelar e matar a esposa por ciúme no Jardim Dracena, zona oeste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Izabel é arrastada e atropelada por Natan. A vítima fica caída no chão e é socorrida por pessoas que estavam no local. De repente, Natan volta em alta velocidade e atropela Izabel novamente. Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas, ao retornar para ver se a esposa estava morta, foi preso em flagrante. Natan confessou o crime e disse que matou a esposa por ciúme.