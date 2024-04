Confronto e mortes: polícia invade esconderijo de chefes de facção em Minas Gerais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Minas Gerais, a polícia invadiu um esconderijo de chefes de facção, trocou tiros com os criminosos que foram atingidos e morreram. As imagens de uma câmera de segurança mostram um policial militar na rua onde fica o esconderijo usado por Jonanthan e Diego. Logo em seguida, uma caminhonete com mais policiais chega ao local. Quando percebem a presença e a invasão da polícia, os traficantes correm para os fundos do imóvel. Em vídeos feitos por vizinhos é possível ouvir os policiais ordenando que os suspeitos se rendam, mas eles apontam as armas para os agentes que revidaram. Os criminosos foram atingidos, socorridos mas não resistiram.