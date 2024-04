Confronto entre policiais: imagens mostram PMs e agentes do Bope trocando tiros Eles teriam sido confundidos com criminosos

Imagens de um circuito flagraram a troca de tiros entre policiais militares e agentes do Bope no Rio de Janeiro. Isso aconteceu durante uma operação. Ao cessar o confronto, os agentes especiais vão ao encontro dos dois policiais que estavam na parte de cima da rua e conversam. Minutos antes dos disparos, oito criminosos armados passaram correndo pelo mesmo local e catorze criminosos foram presos. Apesar do confronto, nenhum agente ficou ferido.