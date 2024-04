Confusão entre vizinhas acaba em morte; uma delas teria agredido um cachorro

Alto contraste

Uma briga de vizinhas acabou em morte em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A vítima já tinha sido presa e estava respondendo em liberdade por atacar uma cachorrinha com uma faca. A assassina havia postado em uma rede social sobre esse assunto, o que gerou uma discussão. A autora do crime, então, pegou uma faca e disparou contra a vizinha, que não resistiu aos ferimentos.