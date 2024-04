Alto contraste

Uma jovem de 23 anos foi a uma tabacaria com amigos e, após conhecer um rapaz no local e não voltar para casa com os demais, desapareceu. Agora, a polícia encontrou o corpo dela com vários sinais de agressão. O jovem com quem a vítima conversava não foi localizado.