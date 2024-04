Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em terreno baldio; suspeito foi preso

Alto contraste

O corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em um terreno baldio de Guaíra, interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem arrastando e desovando o corpo de Jhenifer, de 26 anos. O corpo foi enrolado em um colchão, colocado em um carrinho e jogado no terreno. Moradores da região perceberam algo estranho e chamaram a polícia. Os policiais encontraram o corpo da desaparecida. Com o auxílio das imagens, o suspeito foi identificado pela polícia e preso. Ele alegou para a polícia que tinha um relacionamento escondido com a vítima e que ela estava ameaçando contar para a família dele. Um segundo homem que participou do crime também foi preso.