Coveiro pede ajuda para encontrar esposa desaparecida e polícia descobre que ele a matou

Um coveiro denunciou o desaparecimento da esposa e polícia descobriu que foi ele que a matou e escondeu o corpo em uma região de mata em Paulista, no Pernambuco. Antonio foi casado por dez anos com Aline, uma relação sempre marcada por brigas. Após uma discussão, Antonio diz que a mulher saiu de casa e não voltou mais. Foi até a delegacia e registrou um boletim de desaparecimento. Gravou com a nossa equipe sobre o sumiço, mostrava-se desesperado por notícias de Aline, mas a polícia acabou descobrindo que o coveiro matou a mulher e escondeu o corpo dela em uma região de mata.