Diarista é assassinada dentro de casa pelo namorado com quem estava há três meses

Em Guarulhos, Nilse foi assassinada dentro da casa do namorado, com quem estava junto havia menos de quatro meses. No pouco tempo de namoro, Aldo se mostrou um homem possessivo e violento. A diarista de 35 anos, mãe de três filhos, chegou a ser agredida em uma festa em família. Parentes acreditam que Nilse foi morta ao decidir pela separação. Um irmão de Aldo testemunhou o crime e tentou resgatar a cunhada, mas no caminho se envolveu num acidente com uma moto. Nilse não resistiu aos ferimentos.