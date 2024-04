Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Itapevi, uma discussão entre amigos de longa data acaba com ataque a faca e um deles em coma no hospital. A vítima é o auxiliar de cozinha Régis, de 38 anos. Um homem de bem com a vida e sem inimigos, que 15 anos atrás, conheceu Luciano e a esposa Nilcéia. A amizade, no entanto, se transformou em um dia que Régis dormiu na casa do casal, mas neste dia, Luciano saiu cedo e, quando voltou, começou uma discussão com a esposa, Régis tentou intervir, mas acabou atacado com um golpe de faca. Ele foi levado para o hospital e está em coma. Parentes de Régis, que moram em outra cidade, estranham que só foram avisados quatro dias depois do crime.