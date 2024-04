Dona de clínica de estética clandestina é presa no Rio de Janeiro; ela mantinha produtos vencidos Ela realizava procedimentos mesmo sem ter diploma

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma falsa biomédica foi detida por manter uma clínica de estética clandestina no Rio de Janeiro. Além de realizar procedimentos sem ter diploma para isso, a mulher ainda mantinha produtos vencidos na clínica dela. Dentre eles está o "lipostabil", que é usado no combate a gorduras localizadas e tem venda proibida no país.