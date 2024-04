Durante saidinha temporária, homem mata colega ao cobrar dívida de mil reais

Alto contraste

Em Suzano, região metropolitana de São Paulo, um assassinato frio foi cometido à luz do dia e perto de uma criança, e gravado por uma câmera de segurança. A vítima é o vendedor de carros Leonardo, de 28 anos, que conversava com um amigo na calçada quando foi atingido por vários tiros. O assassino é Jefferson, que cumpre pena por vários roubos e matou "Léo" durante uma saidinha temporária, por conta de uma dívida de mil reais. Jefferson teria se revoltado pelo fato de Léo, além de não pagar os mil reais que devia, ainda ostentar uma vida luxuosa nas redes sociais. O assassino foi preso, mas não quis dar detalhes sobre essa dívida para o delegado. Fato é que ele acreditou que, por estar cumprindo pena na cadeia, teria esse "álibi" e ninguém suspeitaria do envolvimento dele na morte.