Emboscada mortal: homem suspeita que a esposa tem um caso com o vizinho e arma embosca para os dois Os filhos da vítima afirmam que a mãe nunca teve nada com o vizinho

Em Jundiaí, interior de São Paulo, um homem suspeitou que a esposa estava tendo um caso com o vizinho e armou emboscada para os dois. Marta, de 44 anos foi morta por Gilmar dentro de casa e na frente dos filhos. O homem chegou do trabalho e atirou no vizinho, em seguida foi para casa e atirou na esposa. Depois do crime, Gilmar tentou se matar, mas foi socorrido e encaminhado ao hospital com vida, mas dias depois, ele morreu. Os filhos da vítima afirmam que a mãe nunca teve nada com o vizinho, ele é apenas um amigo da família. Gilmar escondia armas dentro de casa e dizia que era apenas para diversão.