Empresário ouve barulho de tiros, olha por cima do muro e é baleado na cabeça

O empresário Bruno, de 33 anos, estava em uma confraternização com amigos quando ouviu estampidos na casa ao lado. Pensando que se tratava de um assalto, ele olhou por cima do muro, e foi neste momento que ele levou um tiro na cabeça. O crime foi gravado pela câmera de segurança da casa. O autor foi preso, e disse que achava que sua casa estava sendo invadida. O caso foi em Apucarana, no Paraná.