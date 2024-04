Estudante de arquitetura morta por engano é velada em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foi velada em Jundiaí a estudante Sarah, de 28 anos. Ela estava tirando fotos para conclusão do curso de arquitetura quando foi baleada por engano. De acordo com as investigações, Sarah conversava com um homem que seria o alvo dos atiradores. O homem, de 53 anos, também morreu no local. Segundo a polícia, ele tinha antecedentes criminais por porte de armas de fogo e ameaça. As buscas pelos criminosos continuam no Rio Grande do Sul, local onde Sarah estudava e foi morta.