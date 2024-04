Estudante de medicina que também era garota de programa é morta pelo companheiro

Alto contraste

A estudante de medicina Gabriela, de 20 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro José, de 43 anos. Depois do crime, José fugiu, mas foi localizado pelos policiais. Houve uma troca de tiros e ele morreu na hora. Gabriela tinha um relacionamento com José e, ao mesmo tempo, era garota de programa. Antes de ir até a casa dele, ela chegou a mandar uma mensagem para uma amiga contando que estava com medo dele. José tinha passagens pela polícia por envolvimento no assassinato de uma outra garota de programa. O caso é de Uberlândia (MG).