Exclusivo: jornalismo da RECORD flagra 'delivery de drogas' e pagamento via Pix

Flagrantes exclusivos de venda de drogas a céu aberto, à luz do dia no centro de São Paulo. Os clientes podem pagar via Pix e até recebem atendimento de dentro do carro. O jornalismo da RECORD flagrou, por quatro dias, a movimentação de traficantes e usuários no Largo do Arouche e na Praça Roosevelt, centro de São Paulo. As ações acontecem muitas vezes ao redor do policiamento preventivo que fica no local.