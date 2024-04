Exclusivo: Marcola estaria jurado de morte por Tiriça, seu antigo aliado no PCC Uma fala do líder da maior facção país expõe briga interna

Um racha histórico da maior facção criminosa do país expõe briga entre aliados e pedido de expulsão e morte de Marcola. Tudo teria começado após uma fala de Marcola sobre Tiriça, que teria sido chamado de o aliado do "psicopata". O áudio foi usado no julgamento de Tiriça, o que resultou em um aumento na pena. Tiriça teria ficado irritado com Marcola e se juntou a Abel “vida loka” e o Andinho para organizar a expulsão de Marcola e sua execução.