Exclusivo: mulher de PM morto durante tentativa de assalto fala pela primeira vez; ela também perdeu a filha

A Flávia, a esposa do PM Anderson, falou pela primeira vez sobre o crime que tirou a vida do marido dela e da filha Alycia. Três criminosos atiraram e mataram o agente e a filha dele, na zona norte de São Paulo. Os dois eles estavam dentro do carro enquanto a mulher do PM comprava na farmácia. Já o trio pretendia roubar o estabelecimento, quando Anderson decidiu sair do veículo um dos ladrões atirou.