Exclusivo: Percival revela acordo entre Tiriça, algoz de Marcola, e o Comando Vermelho Aliança indica um racha na maior facção criminosa do país, o PCC

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Percival de Souza traz, com exclusividade, um acordo traçado entre Tiriça – um dos principais opositores do líder máximo do PCC, Marcola – e o Comando Vermelho, facção rival. A intenção da aliança seria derrubar o PCC.