Exclusivo: primeiro aliado de Marcola é executado em SP após guerra do PCC se tornar pública

Um aliado de Marcola foi o primeiro a ser executado após salve geral e racha histórico na facção. Donizete, conhecido como "Prata" foi alvo de uma emboscada enquanto voltava de uma festa com a família em Mauá (SP). Ele estava com a esposa grávida e a enteada que ficaram feridas. Prata morreu na hora, a mulher já recebeu alta médica e a menina de 10 anos aguarda por cirurgia na mão. A execução foi flagrada por câmeras de segurança. Com uma extensão ficha criminal e integrante do PCC, o traficante era responsável por coordenar e gerenciar os pontos de vendas de drogas. Ele fazia parte da "sintonia final das FMS”.