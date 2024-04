Exclusivo: Samu tenta salvar mãe e filha levadas por enchente no interior de São Paulo As vítimas morreram afogadas

Mãe e filha morrem ao serem arrastadas pela enxurrada. Segundo informações, as vítimas teriam tentando salvar o carro que estava sendo levado pela enxurrada quando ficaram presas e foram levadas pela água. Uma terceira pessoa que tentou ajudar as vítimas também foi levada pela enxurrada, mas conseguiu se salvar. O caso aconteceu na rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas, em Limeira, interior de São Paulo. Uma viatura do Samu foi até o local e confirmou o óbito das duas mulheres.