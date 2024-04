Exclusivo: Tiriça ganha poder e ameaça acabar com era Marcola dentro do PCC

Alto contraste

Tiriça ganhou poder e ameaça pôr fim à era Marcola dentro do PCC. Na disputa de poder contra Marcola, Tiriça, Vida Loka e Andinho conseguiram mais dois chefões como aliados, Cego e Funchal. O estopim para que a liderança de Marcola fosse questionada foi um diálogo gravado entre Marcola e agentes da penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia, no qual ele afirma que Tiriça seria um "psicopata". A declaração foi usada por promotores no julgamento de Tiriça, que foi condenado a 31 anos de prisão, em 2023, como mandante do assassinato de uma psicóloga. Com o racha na facção criminosa, autoridades do Paraguai já estão em alerta para possíveis retaliações dos integrantes do PCC que estão presos lá.