Facção manda adolescentes de 14 e 15 anos matarem rival do tráfico dentro da casa dele Eles atacaram a vítima com golpes de faca

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Goianira, em Goiás, uma facção mandou adolescentes de 14 e 15 anos matarem rival do tráfico dentro da casa dele. Os dois jovens entraram na residência pedindo para comprar drogas e atacaram a vítima com golpes de faca. Antes de irem embora, também agrediram a esposa dele, que cuidava do filho de um ano. Segundo a investigação, os jovens estariam entrando para uma facção ligada ao PCC, enquanto a vítima seria do Comando Vermelho, e seria mais um episódio da disputa por território.