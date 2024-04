Flagrante em SP: mulher esconde câmera para gravar as agressões que sofria do marido

Alto contraste

Uma auxiliar de enfermagem gravou o momento em que marido a atacou violentamente, no quarto do casal em Franco da Rocha, São Paulo. Eimy, de 22 anos, é casada com Breno, de 22, há três anos. Juntos, os dois tiveram um filho, hoje com 8 meses, mas nem a chegada do bebê acalmou as coisas entre os dois. Segundo ela, Breno sempre foi violento. Ela até chegou a conseguir uma medida protetiva, mas depois tentou dar outra chance para o marido. Após a última agressão, ela teve lesões graves nos órgãos internos e logo após ter apanhado, ela saiu de casa e trocou mensagens com Breno. O jovem chegou a ser preso, mas acabou solto em audiência de custódia. Em mensagens, ele admite as agressões, mas diz que também era agredido pela ex.