Foragido da Paraíba é preso em Rio das Ostras, na região dos Lagos

Um foragido do crime conhecido como a "Barbárie de Queimadas" foi preso em uma casa em Rio das Outras, na Região dos Lagos do Rio. Em 2012, Eduardo dos Santos Pereira participou de um estupro coletivo de cinco mulheres na Paraíba. Duas foram executadas depois. As vítimas foram violentadas numa festa de aniversário por sete homens e três adolescentes. Uma das vítimas era cunhada do criminoso. As investigações da Polícia Civil da Paraíba apontaram que Eduardo foi o mentor intelectual do crime. Ele foi condenado a 108 anos de prisão, passou oito anos preso, mas fugiu e veio para o Rio de Janeiro em 2020.