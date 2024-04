Foragido de presídio de segurança máxima no Nordeste é preso usando CNH falsa em São Paulo "Zan" foi condenado a mais de 100 anos de prisão

Um homem foragido de presídio de segurança máxima no Nordeste desde 2018 é preso usando documento falso. Hozano, conhecido como "Zan", estava escondido em uma casa na cidade de Itaquaquecetuba, na grande São Paulo."Zan" era sexto homem mais procurado do estado da Paraíba. Policiais receberam uma denúncia anônima e foram até o local. Chegando lá, ele apresentou uma carteira de habilitação falsa, e os agentes verificaram no sistema e conferiram que a pessoa que Hozano se passava não tinha CNH. Ao ser interrogado novamente, ele entrou em contradição e se entregou. "Zan" foi condenado a mais de 100 anos de prisão por crimes de homicídio, lesão corporal, roubo e violência doméstica.