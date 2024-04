Frentista desparece e família teme que novo namorado tenha relação com o sumiço

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Maria de Fátima desapareceu há cerca de 20 dias e a família desconfia que um suposto novo namorado tenha relação com o sumiço. A frentista de 46 anos vive em Taubaté, no Vale do Paraíba. Ela deixou o trabalho, passou em casa para colocar uma roupa de caminhada e nunca mais voltou. Tudo ficou no imóvel, bolsa, carteira, celular, chaves do carro e da moto. Maria de Fátima teve duas filhas com o ex-marido, e há anos não tinha outro relacionamento. Depois de começar a conversar com um homem que ninguém sabe quem é, ela passou até a se cuidar mais. A frentista inclusive começou um tratamento estético nos dentes e contou para a dentista sobre o novo pretendente. É a única informação que a irmã tem.