‘Fuminho’ preso: conselheiro de Marcola surpreende juíza com resposta sobre pertencer ao PCC

O núcleo de jornalismo investigativo da RECORD teve acesso exclusivo à audiência em que o narcotraficante ‘Fuminho’ responde a uma nova acusação de falsificação de habeas corpus. Ele responde a uma pergunta sobre envolvimento com o PCC e sobre o que ele estava fazendo na África, quando foi preso em 2020. As respostas do preso surpreendem, isso porque, fuminho não é um membro do PCC, mas é um aliado de Marcola no tráfico internacional de drogas. Em 2018, ele foi apontado pela Polícia Civil do Ceará como o mandante das mortes de "Gegê do mangue" e de "Paca", integrantes do próprio PCC. Agora, com o atual momento da facção, Fuminho nunca esteve tão próximo de Marcola, afinal, os dois cumprem pena na mesma penitenciária federal de Brasília.